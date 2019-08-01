Украинский мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell), принадлежащий Turkcell, по итогам первого полугодия 2019 года сократил активную абонентскую базу на 6,85% - до 6,8 млн клиентов.

Как сообщается в отчете компании за второй квартал текущего года, активная абонентская база за апрель-июнь сократилась на 12,8% по сравнению со вторым кварталом 2018 года и составила 6,8 млн пользователей. Ранее сообщалось, что на конец прошлого года она достигала 7,3 млн клиентов,

Согласно отчету, в апреле-июне этого года оператор увеличил чистый убыток на 41,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 293,2 млн гривен, доход вырос на 16,1% - до 1,48 млрд грн., EBITDA - на 41,7%, до 798,8 млн грн.

"Увеличение дохода обусловлено ростом прибыли от повышенного потребления услуг мобильного интернета, что является следствием роста количества пользователей 4.5G", - отмечается в материалах.

Капитальные инвестиции за второй квартал составили 350 млн грн. (снижение на 78,8%).

По итогам 2018 года lifecell получил 1,3 млрд грн. чистого убытка, что в 2,6 раза больше, чем в 2017 году, выручка выросла на 8% - до 5,3 млрд грн., EBITDA - на 8,2%, до 2,76 млрд грн.

Компания lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи на Украине.

Turkcell в 2015 году сконцентрировала 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.

курс на 1 августа - 25,02 грн./$1.