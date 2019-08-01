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Транспорт и связь 01.08.2019 21:36

Украинская "дочка" Turkcell в I полугодии сократила активную абонентскую базу на 7%

Украинский мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell), принадлежащий Turkcell, по итогам первого полугодия 2019 года сократил активную абонентскую базу на 6,85% - до 6,8 млн клиентов.

Как сообщается в отчете компании за второй квартал текущего года, активная абонентская база за апрель-июнь сократилась на 12,8% по сравнению со вторым кварталом 2018 года и составила 6,8 млн пользователей. Ранее сообщалось, что на конец прошлого года она достигала 7,3 млн клиентов,

Согласно отчету, в апреле-июне этого года оператор увеличил чистый убыток на 41,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 293,2 млн гривен, доход вырос на 16,1% - до 1,48 млрд грн., EBITDA - на 41,7%, до 798,8 млн грн.

"Увеличение дохода обусловлено ростом прибыли от повышенного потребления услуг мобильного интернета, что является следствием роста количества пользователей 4.5G", - отмечается в материалах.

Капитальные инвестиции за второй квартал составили 350 млн грн. (снижение на 78,8%).

По итогам 2018 года lifecell получил 1,3 млрд грн. чистого убытка, что в 2,6 раза больше, чем в 2017 году, выручка выросла на 8% - до 5,3 млрд грн., EBITDA - на 8,2%, до 2,76 млрд грн.

Компания lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи на Украине.

Turkcell в 2015 году сконцентрировала 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.

курс на 1 августа - 25,02 грн./$1.

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Тэги: УКРАИНА, СВЯЗЬ, ОПЕРАТОР, УБЫТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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