ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 18,7 млн манатов на строительство автодороги в Агдашском районе.

Автомобильная дорога Орта Гасил-Шардехне-Гараган Шыхлар-Кукель-Араб-Ининджи Арал соединяет 16 населенных пунктов, в которых в общей сложности проживает 17 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Ф.Исазаде