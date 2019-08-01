ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 18,7 млн манатов на строительство автодороги в Агдашском районе.
Автомобильная дорога Орта Гасил-Шардехне-Гараган Шыхлар-Кукель-Араб-Ининджи Арал соединяет 16 населенных пунктов, в которых в общей сложности проживает 17 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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