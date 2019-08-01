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АПК 01.08.2019 18:40

АБР выделит Грузии кредит на $415 млн для строительства участка автомагистрали "Север-Юг"

Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) утвердил кредит в размере $415 млн для финансирования строительства в Грузии объездной 23-километровой дороги Квешети-Коби на Крестовом перевале, пролегающем через Главный Кавказский хребет на высоте 2379 метров над уровнем моря в международном автомобильном коридоре "Север-Юг".

Как говорится в пресс-релизе АБР, этот коридор, который проходит к северу от Тбилиси и пересекается с автомагистралью "Восток-Запад" (соединяет кратчайшим путем Центральную Азию с Европой), является жизненно важным транзитным маршрутом для Грузии, Армении и других региональных торговых партнеров.

"Новая дорога обеспечит более безопасное и быстрое передвижение местных жителей, туристов и транзитных грузов в коридоре, особенно на Крестовом перевале, где зимой высоки уровни лавинной опасности", - отмечается в сообщении.

Согласно проекту, на участке Квешети-Коби предусматривается построить двухполосную асфальтобетонную дорогу протяженностью 22,7 км, шесть мостов и пять тоннелей, включая 9-километровый тоннель шириной 15 метров, это снимет проблему передвижения автотранспорта через Крестовый перевал, обеспечивая проезд на данном участке в любое время года, при этом сократит на 1 час время в пути из Тбилиси до границы с Россией.

Строительные работы планируется начать в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет $558,6 млн. В его софинансировании, наряду с АБР, участвуют Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), выделяющий кредит в размере $60 млн, а также правительство Грузии ($83,6 млн).

Грузия является членом АБР с февраля 2007 года. За этот период страна получила от АБР более $2,4 млрд на поддержку бюджета и финансирование инфраструктурных и других проектов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ДОРОГА, АБР, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]