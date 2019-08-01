Дамаск сообщает об израильском ракетном ударе по провинции Кунейтра

Израиль нанес ракетный удар по провинции Кунейтра на юго-западе Сирии, сообщают в четверг официальные сирийские СМИ.

По их данным, ракета была выпущена по территории близ возвышенности Брека в районе Расм Ас-Сед. О том, что было мишенью удара, не сообщается.

Отмечается, что жертв в результате удара нет.

Кунейтра - сирийская провинция, расположенная на юго-западе страны, близ границы с Израилем.