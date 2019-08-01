Президент Алиев наградил Гаджимурада Ягизарова орденом «Шереф»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил народного артиста Азербайджана Гаджимурада Ягизарова орденом «Шереф» («Честь»), сообщает сайт главы государства.
«Гаджимурад Ягизаров награжден орденом «Шереф» за заслуги в развитии азербайджанской культуры», - говорится в сообщении.
Ягизаров родился 18 июля 1939 году в Баку. Закончил Азербайджанский институт искусства. Работает в театре русской драмы им. С. Вургуна. Снимается в кино с 1958 года.
Н.Аббасова
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