Сенат одобрил увеличение лимита госдолга США, документ отправлен на подпись Трампу

Сенат Конгресса США большинством голосов одобрил законопроект о бюджете на 2020-2021 финансовые годы, который повышает потолок госдолга на период до июля 2021 г. и увеличивает государственные расходы.

За законопроект проголосовали 67 сенаторов, 28 высказались против. Ранее документ одобрили 284 члена Палаты представителей, против него проголосовали 149 члена палаты, в подавляющем большинстве из Республиканской партии, сообщает агентство Bloomberg.

Теперь законопроект отправится на подпись президенту США Дональду Трампу, который ранее уже высказывался в его поддержку.

"Сделка по бюджету феноменальна для наших великих вооруженных сил, наших ветеранов и рабочих мест", - написал президент на своей странице в Twitter незадолго до начала голосования в Сенате.

Принятие документа стало возможным благодаря соглашению, достигнутому между лидерами Конгресса и Белым домом. Без этого США угрожал бы технический дефолт по их финансовым обязательствам уже в сентябре.

Законопроект отменяет большинство ограничений на бюджетные расходы, принятые Конгрессом в 2011 г. Без принятия нового закона расходы бюджета автоматически снизились бы в следующем финансовом году на 10%.

Кроме того, законопроект увеличивает расходы на оборону в следующие два финансовых года до $738 млрд и $740 млрд соответственно - по сравнению с текущим уровнем в $716 млрд. Необоронные расходы также вырастут - до $632 млрд и $634,5 млрд по сравнению с $605 млрд в этом году.

По оценкам экспертов, которые приводит The Wall Street Journal, в течение ближайших 10 лет, исходя из новой бюджетной схемы, расходы бюджета США могут вырасти на $1,7 трлн, а госдолг - до 97% от ВВП к концу 2029 г против текущих 78%.

На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн.

Дефицит федерального бюджета США резко вырос при Трампе в результате снижения налогов на бизнес, в этом году дефицит может достичь $896 млрд или 4,2% ВВП.