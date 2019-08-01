Гарвард почти в 2,5 раза обошел Стэнфорд по количеству сверхбогатых выпускников

Гарвардский университет возглавил список вузов с самым большим числом сверхбогатых выпускников (ultra-high-net-worth alumni), состояние которых превышает $30 млн, с большим отрывом обойдя другие высшие учебные заведения в рейтинге, составленном международной исследовательской организацией Wealth-X.
По оценкам организации, количество выпускников Гарварда, которые считаются сверхбогатыми, превышает 13 тыс. 650 человек, а их общее состояние составляет $4,769 трлн. На второй строчке рейтинга Wealth-X располагается Стэндфордский университет (5 тыс. 580 человек - $2,899 трлн), на третьем - Университет Пенсильвании (5 тыс. 575 человек - $1,780 трлн).
Эти три университета занимают первые места как в рейтинге США, так и в мировом, при этом в последний вошли лишь три высших учебных заведения за пределами Соединенных Штатов: британские Кембриджский и Оксфордский университеты и французская бизнес-школа INSEAD.
В каждом из 20 университетов в мировом рейтинге есть как минимум 2 тыс. выпускников, попадающих в категорию сверхсостоятельных, при этом в первой пятерке вузов их количество превышает 3 тыс. человек.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Саудовская Аравия в мае сократила экспорт и добычу нефти - JODI
Ростуризм предложил увеличить до 16 дней срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе
Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в I полугодии сократили объем выполненных заказов на 30,8%
Банки-агенты АИКГФ в январе-июне сократили выдачу ипотечных кредитов на 14%
Добыча нефти с блока АЧГ в I полугодии велась со 124 скважин - АМОК
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Россия, Иран, Турция подтверждают поддержку конституционному комитету по Сирии
Действие ДРСМД прекращено 2 августа по инициативе США - МИД РФ
Экс-гендиректор грузинской телекомпании Рустави-2 заявил о преследовании со стороны властей
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору