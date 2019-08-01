На востоке США произошел взрыв на газопроводе канадской Enbridge, один человек погиб

Взрыв на газопроводе в американском штате Кентукки привел к гибели одного человека и ранению еще пяти, сообщило агентство Associated Press.

Оператором трубопровода, на котором произошел взрыв, является канадская компания Enbridge. Компания сообщила, что изолировала поврежденный участок и участвует в ликвидации последствий.

Взрыв повредил расположенные рядом железнодорожные пути, более 30 поездов были вынуждены изменить маршрут. Почти 100 жителей близлежащего трейлерного парка были эвакуированы. Ожидается, что в течение дня им разрешат вернуться домой.

По словам очевидцев, они слышали мощный хлопок. После взрыва начался сильный пожар, пламя поднималось на высоту более 90 метров. К настоящему времени пожар ликвидирован.