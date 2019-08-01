На востоке США произошел взрыв на газопроводе канадской Enbridge, один человек погиб

Взрыв на газопроводе в американском штате Кентукки привел к гибели одного человека и ранению еще пяти, сообщило агентство Associated Press.
Оператором трубопровода, на котором произошел взрыв, является канадская компания Enbridge. Компания сообщила, что изолировала поврежденный участок и участвует в ликвидации последствий.
Взрыв повредил расположенные рядом железнодорожные пути, более 30 поездов были вынуждены изменить маршрут. Почти 100 жителей близлежащего трейлерного парка были эвакуированы. Ожидается, что в течение дня им разрешат вернуться домой.
По словам очевидцев, они слышали мощный хлопок. После взрыва начался сильный пожар, пламя поднималось на высоту более 90 метров. К настоящему времени пожар ликвидирован.
Саудовская Аравия в мае сократила экспорт и добычу нефти - JODI
Ростуризм предложил увеличить до 16 дней срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Переговоры о заключении нового договора с "Газпромом" на поставку газа Молдавии начнутся в конце августа - министр экономики республики
Валютные интервенции Нацбанка Грузии укрепили курс лари на 1,4%
Украинская "дочка" Turkcell в I полугодии сократила активную абонентскую базу на 7%
Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за $34 тыс
Гарвард почти в 2,5 раза обошел Стэнфорд по количеству сверхбогатых выпускников
Президент Алиев наградил Гаджимурада Ягизарова орденом «Шереф»
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: "AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу"
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору