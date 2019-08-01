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Дальнее зарубежье 01.08.2019 20:49

На востоке США произошел взрыв на газопроводе канадской Enbridge, один человек погиб

Взрыв на газопроводе в американском штате Кентукки привел к гибели одного человека и ранению еще пяти, сообщило агентство Associated Press.

Оператором трубопровода, на котором произошел взрыв, является канадская компания Enbridge. Компания сообщила, что изолировала поврежденный участок и участвует в ликвидации последствий.

Взрыв повредил расположенные рядом железнодорожные пути, более 30 поездов были вынуждены изменить маршрут. Почти 100 жителей близлежащего трейлерного парка были эвакуированы. Ожидается, что в течение дня им разрешат вернуться домой.

По словам очевидцев, они слышали мощный хлопок. После взрыва начался сильный пожар, пламя поднималось на высоту более 90 метров. К настоящему времени пожар ликвидирован.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ГАЗОПРОВОД, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]