Министр экономики Молдавии Вадим Брынзан заявил, что переговоры о заключении нового договора с "Газпромом" на поставку газа Молдавии начнутся в конце августа.
"Переговоры по техническим вопросам уже ведутся. Что же касается нового контракта, то этот пункт связан с назначением Вадима Чебана на должность директора АО "Молдовагаз". Его кандидатура, согласно процедуре, предложена правительством, и согласована с руководством "Газпрома". В ближайшее время он вступит в должность, а в течение двух-трех недель планируется начать переговоры о заключении нового контракта с "Газпромом"", - сказал министр журналистам после заседания правительства в четверг.
Он также отметил, что сейчас пора отпусков, и многие ответственные за подписание контракта лица находятся не на рабочем месте.
Также Брынзан высказался по поводу строительства газопровода Кишинев-Унгень, отметив, что "все бюрократические проволочки, были преодолены", и "строительство вблизи границы начнется уже на следующей неделе". По его словам, подрядчик заверил, что работы "будут полностью завершены к марту-апрелю 2020 г.".
"Этот проект очень важен для Молдавии, так как он повышает уровень энергетической безопасности республики. Также мы ведем обсуждения с румынскими и украинскими коллегами о других возможных источников поставки газа, в том числе путем реверса через трансбалканский коридор", - сказал Брынзан.
Накануне президент Молдавии Игорь Додон заявил, что второй половине августа отправится с визитом в Москву, чтобы обсуждать цены на поставку газа.
"Во второй половине августа я поеду в Москву, чтобы обсуждать этот вопрос. Для нас это очень важно. Я считаю, что у нас есть реальный шанс получить скидку в 20-30%, так как отношения между Молдавией и Россией восстанавливаются. Это будет политическое решение, возможно к 1 сентября такая скидка уже будет предоставлена", - сказал Додон в интервью местному телеканалу.
Премьер-министр Майя Санду также заявила накануне, что вскоре она отправится в Москву, чтобы обсудить в том числе и вопросы импорта газа в Молдавию.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Саудовская Аравия в мае сократила экспорт и добычу нефти - JODI
Ростуризм предложил увеличить до 16 дней срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе
Власти США оштрафовали пятерых россиян за сделки с акциями на украденной украинцами информации
Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за $34 тыс
Гарвард почти в 2,5 раза обошел Стэнфорд по количеству сверхбогатых выпускников
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Россия, Иран, Турция подтверждают поддержку конституционному комитету по Сирии
Действие ДРСМД прекращено 2 августа по инициативе США - МИД РФ
Экс-гендиректор грузинской телекомпании Рустави-2 заявил о преследовании со стороны властей
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору