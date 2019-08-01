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ТЭК 01.08.2019 23:52

Переговоры о заключении нового договора с "Газпромом" на поставку газа Молдавии начнутся в конце августа - министр экономики республики

Министр экономики Молдавии Вадим Брынзан заявил, что переговоры о заключении нового договора с "Газпромом" на поставку газа Молдавии начнутся в конце августа.

"Переговоры по техническим вопросам уже ведутся. Что же касается нового контракта, то этот пункт связан с назначением Вадима Чебана на должность директора АО "Молдовагаз". Его кандидатура, согласно процедуре, предложена правительством, и согласована с руководством "Газпрома". В ближайшее время он вступит в должность, а в течение двух-трех недель планируется начать переговоры о заключении нового контракта с "Газпромом"", - сказал министр журналистам после заседания правительства в четверг.

Он также отметил, что сейчас пора отпусков, и многие ответственные за подписание контракта лица находятся не на рабочем месте.

Также Брынзан высказался по поводу строительства газопровода Кишинев-Унгень, отметив, что "все бюрократические проволочки, были преодолены", и "строительство вблизи границы начнется уже на следующей неделе". По его словам, подрядчик заверил, что работы "будут полностью завершены к марту-апрелю 2020 г.".

"Этот проект очень важен для Молдавии, так как он повышает уровень энергетической безопасности республики. Также мы ведем обсуждения с румынскими и украинскими коллегами о других возможных источников поставки газа, в том числе путем реверса через трансбалканский коридор", - сказал Брынзан.

Накануне президент Молдавии Игорь Додон заявил, что второй половине августа отправится с визитом в Москву, чтобы обсуждать цены на поставку газа.

"Во второй половине августа я поеду в Москву, чтобы обсуждать этот вопрос. Для нас это очень важно. Я считаю, что у нас есть реальный шанс получить скидку в 20-30%, так как отношения между Молдавией и Россией восстанавливаются. Это будет политическое решение, возможно к 1 сентября такая скидка уже будет предоставлена", - сказал Додон в интервью местному телеканалу.

Премьер-министр Майя Санду также заявила накануне, что вскоре она отправится в Москву, чтобы обсудить в том числе и вопросы импорта газа в Молдавию.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ГАЗПРОМ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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