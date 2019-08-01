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Бизнес и законодательство 01.08.2019 21:06

Президент Алиев наградил главу Госкомимущества орденом «За службу родине» II степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о награждении орденом «За службу родине» второй степени председателя Госкомитета по имущественным вопросам Керема Гасанова, сообщает сайт главы государства.

Гасанов удостоен ордена «за эффективную деятельность в организации госуправления в сфере имущества в Азербайджане».

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГОСКОМИМУЩЕСТВО, ОРДЕН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]