Президент Алиев наградил главу Госкомимущества орденом «За службу родине» II степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о награждении орденом «За службу родине» второй степени председателя Госкомитета по имущественным вопросам Керема Гасанова, сообщает сайт главы государства.
Гасанов удостоен ордена «за эффективную деятельность в организации госуправления в сфере имущества в Азербайджане».
Н.Аббасова
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