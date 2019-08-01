Генсек ООН обеспокоен ростом напряженности в Персидском заливе

Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг выразил обеспокоенность в связи с эскалацией в Персидском заливе и призвал к максимальной сдержанности.
"Я обеспокоен ростом напряженности в Персидском заливе. Даже небольшая ошибка может привести к крупной конфронтации", - заявил он журналистам.
"Я подчеркиваю необходимость уважать права и обязанности, связанные с судоходством в Ормузском проливе в соответствии с международным правом", - добавил он.
Гутерриш также призвал все стороны к максимальной сдержанности в районе Персидского залива.
"Я призываю все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - подчеркнул генсек ООН.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Саудовская Аравия в мае сократила экспорт и добычу нефти - JODI
Ростуризм предложил увеличить до 16 дней срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе
Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в I полугодии сократили объем выполненных заказов на 30,8%
Банки-агенты АИКГФ в январе-июне сократили выдачу ипотечных кредитов на 14%
Добыча нефти с блока АЧГ в I полугодии велась со 124 скважин - АМОК
Власти США оштрафовали пятерых россиян за сделки с акциями на украденной украинцами информации
Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за $34 тыс
Гарвард почти в 2,5 раза обошел Стэнфорд по количеству сверхбогатых выпускников
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору