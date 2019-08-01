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Генсек ООН обеспокоен ростом напряженности в Персидском заливе

Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг выразил обеспокоенность в связи с эскалацией в Персидском заливе и призвал к максимальной сдержанности.

"Я обеспокоен ростом напряженности в Персидском заливе. Даже небольшая ошибка может привести к крупной конфронтации", - заявил он журналистам.

"Я подчеркиваю необходимость уважать права и обязанности, связанные с судоходством в Ормузском проливе в соответствии с международным правом", - добавил он.

Гутерриш также призвал все стороны к максимальной сдержанности в районе Персидского залива.

"Я призываю все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - подчеркнул генсек ООН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ЗАЛИВ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]