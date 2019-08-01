Генсек ООН обеспокоен ростом напряженности в Персидском заливе

Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг выразил обеспокоенность в связи с эскалацией в Персидском заливе и призвал к максимальной сдержанности.

"Я обеспокоен ростом напряженности в Персидском заливе. Даже небольшая ошибка может привести к крупной конфронтации", - заявил он журналистам.

"Я подчеркиваю необходимость уважать права и обязанности, связанные с судоходством в Ормузском проливе в соответствии с международным правом", - добавил он.

Гутерриш также призвал все стороны к максимальной сдержанности в районе Персидского залива.

"Я призываю все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - подчеркнул генсек ООН.