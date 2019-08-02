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Гутерриш обещает объективное расследование атак в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерриш заверил, что работа комиссии ООН по расследованию серии атак в Сирии, в частности, в Идлибе, будет носить объективный характер.

"Я могу гарантировать, что все будет сделано для того, чтобы обеспечить объективную работу этой комиссии. Она будет действовать не с целью доказать что-либо, а с тем, чтобы показать, в чем именно заключается истинное положение дел", - сказал Гутерриш журналистам в четверг.

"Я считаю, что это расследование сможет привести к эффективным результатам", - отметил он.

Между тем, генсек ООН указал, что уважает право других стран не соглашаться с его мнением.

"Я уважаю право России не соглашаться со мной, я также уважаю оппозицию со стороны 10 других членов СБ ООН, у которых другое мнение", - добавил Гутерриш, комментируя критику со стороны РФ относительно создания такой комиссии.

Ранее сообщалось, что генсек ООН принял решение об учреждении комиссии ООН по расследованию серии атак в Сирии, в частности, в Идлибе.

В частности, комиссия займется расследованием авиаударов, произошедших после подписания Россией и Турцией в сентябре 2018 года сочинского меморандума по стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб.

В российском постпредстве, как сообщалось, раскритиковали это решение Гутерриша.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, СИРИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]