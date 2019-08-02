Гутерриш обещает объективное расследование атак в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерриш заверил, что работа комиссии ООН по расследованию серии атак в Сирии, в частности, в Идлибе, будет носить объективный характер.
"Я могу гарантировать, что все будет сделано для того, чтобы обеспечить объективную работу этой комиссии. Она будет действовать не с целью доказать что-либо, а с тем, чтобы показать, в чем именно заключается истинное положение дел", - сказал Гутерриш журналистам в четверг.
"Я считаю, что это расследование сможет привести к эффективным результатам", - отметил он.
Между тем, генсек ООН указал, что уважает право других стран не соглашаться с его мнением.
"Я уважаю право России не соглашаться со мной, я также уважаю оппозицию со стороны 10 других членов СБ ООН, у которых другое мнение", - добавил Гутерриш, комментируя критику со стороны РФ относительно создания такой комиссии.
Ранее сообщалось, что генсек ООН принял решение об учреждении комиссии ООН по расследованию серии атак в Сирии, в частности, в Идлибе.
В частности, комиссия займется расследованием авиаударов, произошедших после подписания Россией и Турцией в сентябре 2018 года сочинского меморандума по стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб.
В российском постпредстве, как сообщалось, раскритиковали это решение Гутерриша.
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