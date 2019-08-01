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СНГ 01.08.2019 21:27

В Госдуму на ратификацию внесено соглашение о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона "О ратификации Соглашения о взаимодействии государств - участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий".

Соответствующее постановление опубликовано в четверг на сайте кабинета министров.

Соглашение было подписано 2 ноября 2018 года на заседании Совета глав правительств государств СНГ в Астане.

Замгендиректора - директор Блока международной деятельности "Росатома" Николай Спасский назначен официальным представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о ратификации Соглашения.

Законопроект, сообщают в правительстве, внесен МИД России и "Росатомом".

Проект закона рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 25 июля 2019 года.

"Вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие при использовании атомной энергии в мирных целях, регулируются специальным законодательством на национальном уровне. Тем не менее, как рекомендовано МАГАТЭ и показывает международный опыт, целесообразно принятие дополнительных регулирующих документов, в том числе многосторонних, на случай возникновения ядерных аварий и радиационных аварийных ситуаций", - говорится в материалах к законопроекту.

"Соглашением устанавливается порядок сотрудничества государств СНГ в целях содействия предоставлению помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий, а также для защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения", - отмечают в правительстве РФ.

Там подчеркивают, что данное Соглашение "позволит оптимизировать взаимодействие кризисных центров государств СНГ при анализе и оценке обстановки и принятии оперативных решений".

"В соответствии с ФЗ "О международных договорах РФ" Соглашение подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством", - добавили в кабинете министров.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]