Вашингтон продолжит давление на Дамаск и Москву, чтобы стабилизировать ситуацию в Идлибе - госдепартамент

США намерены продолжать давление на официальный Дамаск и на Россию с целью воспрепятствовать дальнейшим атакам на сирийский Идлиб, заявил в четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Наш приоритет - оказывать давление на режим и на Россию, чтобы остановить атаки (в Идлибе - ИФ)", - заявил Джеффри на брифинге в Госдепартаменте США.

Он отметил, что для США первая задача - "остановить насилие против мирных граждан".

"Мы оказывали давление, чтобы не применялось химическое оружие, чтобы не было крупных наступательных операций, которые предпринимались, и других действий, которые спровоцировали бы потоки беженцев, дестабилизирующие Турцию и Европу. Нам удалось добиться в этом успеха, и мы продолжаем над этим работу", - сказал он.

Также он заявил, что США поддерживают решение генсека ООН Антониу Гутерриша учредить специальную комиссию для расследования атак на северо-западе Сирии.

Ранее в четверг официальные сирийские СМИ сообщили, что Дамаск объявил о перемирии в Идлибе при условии, что оппозиционные силы будут соблюдать ряд условий.