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Дальнее зарубежье 02.08.2019 03:54

Вашингтон продолжит давление на Дамаск и Москву, чтобы стабилизировать ситуацию в Идлибе - госдепартамент

США намерены продолжать давление на официальный Дамаск и на Россию с целью воспрепятствовать дальнейшим атакам на сирийский Идлиб, заявил в четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Наш приоритет - оказывать давление на режим и на Россию, чтобы остановить атаки (в Идлибе - ИФ)", - заявил Джеффри на брифинге в Госдепартаменте США.

Он отметил, что для США первая задача - "остановить насилие против мирных граждан".

"Мы оказывали давление, чтобы не применялось химическое оружие, чтобы не было крупных наступательных операций, которые предпринимались, и других действий, которые спровоцировали бы потоки беженцев, дестабилизирующие Турцию и Европу. Нам удалось добиться в этом успеха, и мы продолжаем над этим работу", - сказал он.

Также он заявил, что США поддерживают решение генсека ООН Антониу Гутерриша учредить специальную комиссию для расследования атак на северо-западе Сирии.

Ранее в четверг официальные сирийские СМИ сообщили, что Дамаск объявил о перемирии в Идлибе при условии, что оппозиционные силы будут соблюдать ряд условий.

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Тэги: США, ГОСДЕП, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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