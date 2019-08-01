Трамп угрожает ввести новые пошлины против Китая, в то же время надеется на позитивный диалог

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год.
"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал Трамп в Twitter.
В то же время президент заявил, что "США с нетерпением ждут продолжения нашего позитивного диалога с США по всеобъемлющему торговому соглашению".
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