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Дальнее зарубежье 01.08.2019 21:56

Трамп угрожает ввести новые пошлины против Китая, в то же время надеется на позитивный диалог

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год.

"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал Трамп в Twitter.

В то же время президент заявил, что "США с нетерпением ждут продолжения нашего позитивного диалога с США по всеобъемлющему торговому соглашению".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИТАЙ, ПОШЛИНЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]