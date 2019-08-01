Валютные интервенции Нацбанка Грузии укрепили курс лари на 1,4%

Национальный банк Грузии, который в четверг вышел с интервенциями на валютный рынок с целью сдержать обесценивание лари, выставил на аукцион на продажу $40 млн, говорится в сообщении Нацбанка.
"На валютном аукционе было продано $32,8 млн, средневзвешенный обменный курс составил 2,9283 лари/$1", - сообщил регулятор.
После состоявшихся на аукционе торгов официальный курс грузинского лари укрепился на 1,4%: в четверг Нацбанк установил его на 2 августа на уровне 2,9296 лари/$1 против очередного исторического минимума 2,9718 лари/$1, который был установлен им на 1 августа.
Таким образом, курс укрепился на 1,4%.
Национальный банк Грузии впервые осуществил валютные интервенции в декабре 2016 года. Вместе с тем в 2017-2019 годах ведомство пополнило международные валютные резервы на $492 млн и на 1 июля 2019 года они составляли $3 млрд 735,8 млн.
Как сообщалось, в среду Нацбанк Грузии сообщил о том, что принял решение ввести в действие имеющиеся в его распоряжении финансовые инструменты, чтобы сдержать обесценивание лари и избежать риска ускорения инфляции.
"Несмотря на положительную внутреннюю и внешнюю макроэкономическую динамику, на фоне шоков, связанных с туризмом, и негативных ожиданий обменный курс достиг сегодня отметки, которая может поставить под угрозу стабильность цен", - говорилось в заявлении Нацбанка, распространенном в среду.
В связи с этим регулятор счел целесообразным осуществление валютных интервенций и с этой целью анонсировал продажу $40 млн на валютных торгах 1 августа. При этом отмечалось, что в случае необходимости Национальный банк будет обращаться к интервенциям и в последующие дни, а если исходящее от обменного курса давление на инфляцию сохранится, Нацбанк также ужесточит монетарную политику.
Нынешнее обесценивание курса лари началось после обострения российско-грузинских отношений, в результате чего решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям было временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами, а туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
По оценке Минэкономразвития Грузии, это может привести к потерям для грузинской экономики в размере до $1 млрд до конца года и замедлить реальный рост ВВП страны более чем на 2 процентных пункта.
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