Трамп заявил, что не обсуждал в ходе разговора с Путиным ДРСМД

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным на этой неделе не обсуждал судьбу ДСРМД.

"Трамп заявляет, что не обсуждал ДРСМД с Путиным", - передает агентство Bloomberg.

Сам разговор с российским президентом Трамп назвал "непродолжительным, но хорошим".

Также он сообщил американским журналистам, что не поднимал вопрос о российском "вмешательстве в американские выборы". "Нет, мы об этом не говорили", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

Президент США подтвердил, что предложил помощь России в тушении лесных пожаров в Сибири, добавив, что американские пожарные "хорошо умеют тушить огонь". Трамп назвал эти пожары в РФ "массивными", отметив, что обсуждение этой темы и было основной темой телефонного разговора.

Как сообщалось, ожидается, что 2 августа США выйдут из ДРСМД.