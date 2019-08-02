Трамп заявил, что не обсуждал в ходе разговора с Путиным ДРСМД

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным на этой неделе не обсуждал судьбу ДСРМД.
"Трамп заявляет, что не обсуждал ДРСМД с Путиным", - передает агентство Bloomberg.
Сам разговор с российским президентом Трамп назвал "непродолжительным, но хорошим".
Также он сообщил американским журналистам, что не поднимал вопрос о российском "вмешательстве в американские выборы". "Нет, мы об этом не говорили", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.
Президент США подтвердил, что предложил помощь России в тушении лесных пожаров в Сибири, добавив, что американские пожарные "хорошо умеют тушить огонь". Трамп назвал эти пожары в РФ "массивными", отметив, что обсуждение этой темы и было основной темой телефонного разговора.
Как сообщалось, ожидается, что 2 августа США выйдут из ДРСМД.
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