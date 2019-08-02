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Дальнее зарубежье 02.08.2019 09:20

В Идлибе вступает в силу объявленное Дамаском перемирие

Объявленный сирийскими властями режим прекращения огня начинает действовать в Идлибской зоне деэскалации, сообщают местные СМИ.

Точное время начала перемирия не указывается. В сообщениях говорится лишь, что это произойдет в ночь на пятницу.

По данным официальных сирийских СМИ, Дамаск согласился на этот шаг при соблюдении сторонами условий Сочинского соглашения, которое предусматривает, в частности, отвод тяжелого вооружения. Также в Дамаске настаивают на отступлении боевиков на 20 км от линии зоны деэскалации.

О реакции боевиков из Идлиба на такую инициативу Дамаска пока не сообщается.

Ранее российская сторона приветствовала это решение правительства Сирии, но указала на необходимость дождаться реакции со стороны " умеренной вооруженной оппозицией".

"Конечно же, мы приветствуем решение сирийского правительства о введении перемирия. Теперь слово за умеренной вооруженной оппозицией, которая контролирует, к сожалению, меньшую часть Идлибской зоны деэскалации", - сказал специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

В последние несколько недель ситуация в Идлибе обострилась. Близкие к сирийской оппозиции наблюдатели регулярно сообщают об ударах с воздуха по Идлибу, в результате которых, по их утверждению, гибнут мирные жители.

В четверг стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение об учреждении комиссии ООН по расследованию серии атак в Сирии, в частности, в Идлибе.

В частности, комиссия займется расследованием авиаударов, произошедших после подписания Россией и Турцией в сентябре 2018 года сочинского меморандума по стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб.

В российском постпредстве, как сообщалось, раскритиковали это решение Гутерриша.

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Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]