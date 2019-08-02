В Идлибе вступает в силу объявленное Дамаском перемирие

Объявленный сирийскими властями режим прекращения огня начинает действовать в Идлибской зоне деэскалации, сообщают местные СМИ.

Точное время начала перемирия не указывается. В сообщениях говорится лишь, что это произойдет в ночь на пятницу.

По данным официальных сирийских СМИ, Дамаск согласился на этот шаг при соблюдении сторонами условий Сочинского соглашения, которое предусматривает, в частности, отвод тяжелого вооружения. Также в Дамаске настаивают на отступлении боевиков на 20 км от линии зоны деэскалации.

О реакции боевиков из Идлиба на такую инициативу Дамаска пока не сообщается.

Ранее российская сторона приветствовала это решение правительства Сирии, но указала на необходимость дождаться реакции со стороны " умеренной вооруженной оппозицией".

"Конечно же, мы приветствуем решение сирийского правительства о введении перемирия. Теперь слово за умеренной вооруженной оппозицией, которая контролирует, к сожалению, меньшую часть Идлибской зоны деэскалации", - сказал специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

В последние несколько недель ситуация в Идлибе обострилась. Близкие к сирийской оппозиции наблюдатели регулярно сообщают об ударах с воздуха по Идлибу, в результате которых, по их утверждению, гибнут мирные жители.

В четверг стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение об учреждении комиссии ООН по расследованию серии атак в Сирии, в частности, в Идлибе.

В частности, комиссия займется расследованием авиаударов, произошедших после подписания Россией и Турцией в сентябре 2018 года сочинского меморандума по стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб.

В российском постпредстве, как сообщалось, раскритиковали это решение Гутерриша.