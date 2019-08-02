КНДР провела очередной ракетный пуск, считают в США и Южной Корее

В КНДР в пятницу, вероятно, вновь провели испытание ракеты, сообщает CNN со ссылкой на данные американской военной разведки.
Согласно первым данным, речь может идти о баллистической ракете малой дальности того же типа, что и во время состоявшихся ранее на этой неделе испытаний.
В сообщении не уточняется, сколько ракет могло быть запущено.
В свою очередь, агентство "Ренхап" сообщает со ссылкой на южнокорейское военное командование, что речь шла об одной баллистической ракете малой дальности.
Предыдущий пуск северокорейских ракет состоялся днем ранее. Согласно данным южнокорейских военных, КНДР испытали две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья. Первая ракета была запущена в 5:06 (23:06 мск), а вторая - в 5:27 (23:27 мск) из района Кальма вблизи города Вонсан.
По оценкам военных Южной Кореи, обе ракеты пролетели около 250 км на высоте примерно 30 км.
Впоследствии северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР испытала реактивное орудие нового типа.
Северокорейский Ким Чен Ын "31 июля руководил испытательной стрельбой по-новому разработанного управляемого реактивного орудия крупного калибра", говорилось в сообщении агентства.
Испытание баллистических ракет нарушает резолюции СБ ООН по КНДР.
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