Соединенные Штаты выходят из ДРСМД

Вашингтон, как ожидается, в пятницу объявит о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения. В декабре 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор.

Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

2 февраля в Вашингтоне объявили о приостановке со своей стороны участия в ДРСМД. Тогда администрация США заявила, что через шесть месяцев - 2 августа - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Замглавы МИД РФ Рябков в преддверии выхода США из Договора призвал США и НАТО осознать последствия слома ДРСМД и перестать "играть в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью".

Рябков выразил сожаление в связи с нежеланием США и НАТО объявить мораторий на развертывание РСМД. Он отметил, что Россия учитывает в своем военном планировании базы противоракетной обороны США в Польше и Румынии, а также американские базы хранения боезарядов в Европе.

Кроме того, ранее Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлётным временем.

Генсек ООН Антониу Гутерриш накануне выразил обеспокоенность в связи со скорым прекращением действия договора.

"Договор о РСМД - это знаменательное соглашение, которое способствовало стабилизации Европы и окончанию "холодной войны", - сказал он. По словам Гутерриша, когда это соглашение прекратит существование, это не сделает мир более безопасным.

"Когда он истечет завтра, мир потеряет бесценный предохранитель от ядерной войны" - добавил он.

В НАТО в преддверии выхода США из ДРСМД заверили, что альянс "готов к жизни в мире без этого соглашения". Однако генсек альянса Йенс Столтенберг также отметил, что размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками НАТО не собирается.

Он отметил, что на фоне этой ситуации главы оборонных ведомств государств НАТО рассматривают такие ответные шаги как программа учений альянса, меры в сфере сбора развединформации, наблюдения и рекогносцировки.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Он положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.