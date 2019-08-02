Трамп не видит в пошлинах на китайские товары угрозы для американских потребителей

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины, вводимые им против Китая, бьют по Пекину, а не по американским потребителям.

По сообщению американских СМИ, он пояснил, что "нашим потребителям это ничего не стоило. Цену платит Китай". Трамп, мотивируя планы по новым пошлинам, сказал, что китайская сторона не выполняет обещание по активизации закупки американской сельхозпродукции, а также - по прекращению поставок в США опиоидного анальгетика фентанила.

Как сообщалось, в четверг Трамп пообещал ввести пошлину в 10% на товары из Китая, стоимостью $300 млрд.

"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал Трамп в Twitter.

Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд, напомнил Трамп.

В то же время президент заявил, что США "с нетерпением ждут продолжения нашего позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению".

"Мы ... чувствуем, что будущее для двух наших стран будет очень светлым", - отметил Трамп.

Трамп назвал завершившиеся накануне переговоры США и КНР конструктивными. В то же время президент отметил, что США еще три месяца назад полагали, что заключили торговое соглашение с Китаем, однако "Китай решил пересмотреть сделку перед ее подписанием". Кроме того, Китай, по словам Трампа, согласился в большом количестве закупать сельскохозяйственную продукцию из США, но не сдержал обещание.

Переговоры в Шанхае, в которых участвовали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а также вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Белый дом ранее также назвал конструктивными. Представители Китая на переговорах с США 30-31 июля подтвердили обещание увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции, сообщил Белый дом.

В Китае по итогам переговоров сообщили, что представители США и Китая обсудили импорт американской сельскохозяйственной продукции в КНР и ряд других вопросов. В Китае подчеркнули, что между Пекином и Вашингтоном состоялся искренний, эффективный и конструктивный обмен мнениями.

Ожидается, что переговоры по торговому соглашению США и КНР продолжатся в Вашингтоне в начале сентября.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая 2019 года, в целом, повышенные пошлины действуют в отношении китайских товаров на сумму $250 млрд. После этого Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке введения повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.