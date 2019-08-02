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Дальнее зарубежье 02.08.2019 11:05

Постпредство США при НАТО заявило, что позиция РФ по РСМД является нечестной

Миссия Соединенных Штатов при штаб-квартире НАТО в Брюсселе обвинила Россию в нечестном поведении относительно своей крылатой ракеты 9M729 (SSC-8, по натовской классификации).

"Все союзники по НАТО согласны с тем, что разработка и развертывание Россией крылатой ракеты SSC-8, способной нести ядерный заряд, является явным нарушением ДРСМД", - было заявлено в четверг вечером в твиттере американского постпредства.

Кроме того в миссии США при Североатлантическом альянсе считают, что РФ сначала отрицала, что ракета существовала, а затем перед лицом предъявленных доказательств искажала возможности ракеты. "Россия ведет себя нечестно", - сказано в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НАТО, РОССИЯ, РСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]