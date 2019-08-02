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ТЭК 02.08.2019 09:35

Нефтяной рынок рухнул в четверг рекордными темпами за 4 года, в пятницу Brent у $62 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе сессии в пятницу после самого сильного за последние четыре года обвала накануне на новости о планах США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:21 подорожали на $1,45 (2,4%) - до $61,95 за баррель. На торгах в четверг цена рухнула на $4,55 (6,99%) и составляла на закрытие $60,5 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,04 (1,93%) - до $54,99 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала на $4,63 (7,9%), до $53,95 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год.

"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал Трамп в Twitter.

Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд, напомнил Трамп.

В то же время он заявил, что "США с нетерпением ждут продолжения нашего позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению". "Мы чувствуем, что будущее для двух наших стран будет очень светлым", - отметил Трамп.

"Эскалация торговой войны США с Китаем подтверждает худшие опасения рынка по поводу избытка топлива, - говорит основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Если ситуация ухудшится, внимание рынка вновь обратится к ОПЕК, от которой будут ожидать нового сокращения добычи".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]