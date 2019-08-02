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Дальнее зарубежье 02.08.2019 11:25

США решительно настроены на прекращение практики несправедливой торговли с Китаем - Помпео

Китай длительное время пользовался преимуществами за счет несправедливых условий торговли с Соединенными Штатами, Вашингтон намерен прекратить такую практику, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Десятилетиями Китай извлекал преимуществе из торговли... Настало время это прекратить. Президент Трамп сказал, что мы это исправим. И чтобы исправить это, требуется решимость, и это то, что вы видели сегодня утром", - сказал он, выступая на одном из семинаров в рамках министерской встречи АСЕАН по безопасности.

Госсекретарь отметил: "Мы хотим, чтобы торговля была справедливой и свободной, а не торговлей, которая подрывает конкуренцию".

В ответ на вопрос о возможном глобальном экономическом кризисе, который может вызвать торговая война между двумя странами, Помпео сказал: "Были негативные последствия, которые были вызваны десятилетиями плохого поведения со стороны Китая".

Повышение тарифов, предпринимаемое президентом США Дональдом Трампом в отношении китайских товаров, не является верным путем преодоления разногласий в торговле, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Удар по тарифам, безусловно, не является конструктивным способом разрешения экономических и торговых трений, это неправильный путь", - сказал Ван И в ходе кулуарного общения с дипломатами на министерской встрече АСЕАН в Бангкоке.

Отрывки из беседы были показаны в эфире центрального телевидения Китая.

Как сообщалось, в четверг Трамп пообещал ввести пошлину в 10% на товары из Китая, стоимостью $300 млрд.

"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал Трамп в твиттере.

Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд, напомнил Трамп.

В то же время, основные "игроки" на поле американо-китайских переговоров по торговле не согласны с намерениями президента США Дональда Трампа повысить тарифы на новую группу китайских товаров, сообщило агентство Dow Jones со ссылкой на информированный источник.

"По словам человека, знакомого с ситуацией, против повышения тарифов выступили торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу и советник по национальной безопасности Джон Болтон. Но господин Трамп был непреклонен", - говорится в сообщении агентства.

Лайтхайзер и Мнучин возглавляют американскую делегацию на переговорах с Китаем по торговым разногласиям.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ


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