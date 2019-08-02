Манат укрепился к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 2 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 2 августа ЦБА определил 1,8839 манат/1EUR (1 августа - 1,8788 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 2 августа установил 0.0264 манат/1RUB (1 августа - 0,0267 манат/1RUB).

Ф.Исазаде