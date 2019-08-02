Трамп считает неуместным иностранное вмешательство в ситуацию в Гонконге

События в Гонконге являются внутренним делом Китая, который не нуждается в советах из-за рубежа в деле ее нормализации, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы не знаем, как к этому относится Китай, говорят, что они хотят все это прекратить. Но это внутреннее дело Гонконга и Китая, поскольку Гонконг - это часть Китая. Они могут самостоятельно решить этот вопрос, им не нужны чужие советы", - заявил Трамп журналистам на лужайке Белого дома в ответ на вопрос о его оценке ситуации в Гонконге.

Он отметил, что ему известно, что "массовые беспорядки" в Гонконге продолжаются уже длительное время.