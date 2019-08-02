Активы Госнефтефонда Азербайджана в I полугодии увеличились на 10,25%

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в I-ом полугодии 2019 года увеличились на 10,25% - до $42 млрд 463,7 млн, отмечается в сообщении фонда.
"Активы ГНФАР в январе-июне увеличились на 10,25% - до $42 млрд 463,7 млн. Рост активов имел место за счет более высоких доходов фонда, в том числе за счет доходов, в том числе доходов от управления средствами ГНФАР", - отмечается в сообщении.
Доходы фонда в I-ом полугодии 2019 года составили 10 млрд 698,3 млн манатов, расходы – 4 млрд 499,4 млн манатов.
В структуре доходов фонда поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в январе-июне составили 7 млрд 780,7 млн манатов, транзитные доходы – 8,9 млн манатов, бонусные выплаты – 766,4 млн манатов, поакровые выплаты – 1,1 млн манатов.
Доходы от управления средствами фонда за отчетный период составили 2 млрд 141,2 млн манатов.
В структуре расходов фонда за январь-июнь 2019 года наибольшая часть пришлась на трансферты в госбюджет – 4 млрд 413 млн манатов.
Кроме этого, расходы на улучшение жилищных условий беженцев составили 74,9 млн манатов, административные расходы по управлению фондом – 11,5 млн манатов.
Внебю джетные доходы фонда, полученные от курсовой разницы, составили 513,1 млн манатов.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Нефтяной фонд представляет отчет о своих доходах и расходах раз в квартал.
Н.Аббасова
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