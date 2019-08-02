"Туполев" планирует создать средний военный транспортник для замены украинского Ан-12

Глава "Туполева" Александр Конюхов сообщил о планах строительства среднего военно-транспортного самолета (СВТС).

"В перспективе - работы по созданию среднего военно-транспортного самолета", - заявил Конюхов, выступая на юбилее Жуковской летно-испытательной и доводочной базы (ЖЛИ и ДБ).

Среди перспективных направлений работы он также назвал создание сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями.

Как сообщалось, по данным источника "Интерфакса", концепцию среднего транспортника для замены украинского Ан-12 планировалось утвердить в 2019 году. В качестве проектов СВТС компания "Ильюшин" предложила проект Ил-276, а "Туполев" - Ту-330.

"Минобороны утверждено тактико-техническое задание на средний военно-транспортный самолёт. Научно-технический совет Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) прорабатывает концепцию среднего транспортника, опираясь на разработки входящих в корпорацию компаний "Ильюшин" и "Туполев", - сказал собеседник агентства в ноябре 2018 года.

Ожидается, что серийные поставки в войска новых средних транспортных самолетов должны начаться в 2026 году, так как украинские Ан-12 к 2030 году полностью выведут из эксплуатации.

Ранее пресс-служба дивизиона транспортной авиации ОАК сообщала о ведущихся в "Ильюшине" работах по созданию среднего транспортника Ил-276. "Что касается программы СВТС, то действительно в настоящее время ПАО "Ил" ведёт эскизное проектирование Ил-276", - сказали в пресс-службе в июне 2018 года.

По данным корпоративного издания ОАК "Горизонты", госконтракт на опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию СВТС был подписан между ОАК и Минпромторгом РФ 28 декабря 2017 года. Тогда же началось финансирование проекта по линии министерства промышленности, а с 2019 года ожидается и по линии Минобороны в разделе создания технических средств обучения.

СВТС предназначен для транспортирования грузов массой 20 тонн на расстояние 2 тыс. км, а также парашютного десантирования личного состава, грузов и техники на платформах. Самолет будет выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным крылом и двумя турбореактивными двигателями, размещенными на пилонах под крылом.

Он сможет взлетать с грунтовых и искусственных взлетно-посадочных полос, кроме того, будет обеспечено автономное решение транспортных задач в отрыве от основного аэродрома базирования.