Экс-гендиректор грузинской телекомпании Рустави-2 заявил о преследовании со стороны властей

Бывший генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия не исключает своего задержания после допроса в рамках расследования о финансовых нарушениях в компании.
"Я не исключаю, что после допроса меня могут задержать по совершенно надуманным причинам, связанным с финансовой деятельностью "Рустави 2" в предыдущие годы, к которой я не имел никакого отношения. Действующие власти во главе с олигархом Бидзиной Иванишвили делают все, чтобы я не смог открыть новую телекомпанию, а для этого меня необходимо изолировать", - сказал Гварамия журналистам в суде в пятницу перед допросом.
По его словам, после смены владельца в "Рустави 2" начался целенаправленный процесс банкротства телекомпании.
"Все это делается с целью закрыть в Грузии единственный критический телеканал, чтобы в ходе предстоящих в будущем году парламентских выборов у партии Иванишвили "Грузинская мечта" не было конкурентов, и голос оппозиции нигде не был бы слышен", - сказал Гварамия.
Накануне пресс-служба Главной прокуратуры Грузии сообщила, что Гварамия вызван на допрос в связи с заявлениями о финансовых нарушениях и злоупотреблениях в "Рустави 2".
Поводом для начала расследования стало заявление адвоката владельца 9% акций "Рустави 2" Нино Нижарадзе о том, что в деятельности телекомпании имеются грубые финансовые нарушения и злоупотребления.
Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний 7 июля телеведущего грузинского оппозиционного телеканала Георгия Габуния с оскорблениями в адрес руководства России. Тогда Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять соответствующие меры к Грузии.
Однако президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые были предложены российскими парламентариями.
Гварамия был уволен с поста гендиректора "Рустави 2" 18 июля, сразу после того, как владельцем телекомпании, по решению суда, стал бизнесмен Кибар Халваши.
26 июля бывший гендиректор "Рустави 2" заявил о намерении создать свой телеканал.
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