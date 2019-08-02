Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0264 GBR   2.0584 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.08.2019 11:55

Китай пообещал ответить США на введение новых пошлин

Правительство Китая примет меры в случае введения новых пошлин на поставки китайских товаров в США, о которых накануне заявил американский президент Дональд Трамп.

"Если США действительно введут дополнительные пошлины, Китай будет вынужден принять необходимые контрмеры", - приводит агентство Bloomberg слова пресс-секретаря министерства иностранных дел КНР Хуа Чжуньин, которая не стала уточнять, какие именно меры могут быть приняты.

В четверг Трамп пообещал ввести в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год с 1 сентября. Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд.

Такие заявления стали сюрпризом для рынка, ждавшего прогресса на возобновившихся переговорах двух стран о торговом соглашении. Американские фондовые индексы в четверг упали на 0,8-1,1%, китайский индикатор Shanghai Composite падает на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 2,4%.

Переговоры в Шанхае, в которых участвовали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а также вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Белый дом ранее также назвал конструктивными. В частности, представители Китая подтвердили обещание увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции.

Ожидается, что переговоры по торговому соглашению США и КНР продолжатся в Вашингтоне в начале сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ПОШЛИНЫ, ОТВЕТ


Похожие новости


Трамп угрожает ввести новые пошлины против Китая, в то же время надеется на позитивный диалог Иран и Китай надеются на победу Байдена на выборах в США, считает Трамп Помпео объявил о введении санкций в отношении китайской компании за импорт иранской нефти Китайская Huawei планирует массовые увольнения в своей американской "дочке" - газета Huawei пока не видит выполнения США обещания Трампа Правительство США ходатайствует об отклонении судебного иска китайской Huawei

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]