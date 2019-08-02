Китай пообещал ответить США на введение новых пошлин

Правительство Китая примет меры в случае введения новых пошлин на поставки китайских товаров в США, о которых накануне заявил американский президент Дональд Трамп.

"Если США действительно введут дополнительные пошлины, Китай будет вынужден принять необходимые контрмеры", - приводит агентство Bloomberg слова пресс-секретаря министерства иностранных дел КНР Хуа Чжуньин, которая не стала уточнять, какие именно меры могут быть приняты.

В четверг Трамп пообещал ввести в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год с 1 сентября. Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд.

Такие заявления стали сюрпризом для рынка, ждавшего прогресса на возобновившихся переговорах двух стран о торговом соглашении. Американские фондовые индексы в четверг упали на 0,8-1,1%, китайский индикатор Shanghai Composite падает на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 2,4%.

Переговоры в Шанхае, в которых участвовали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а также вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Белый дом ранее также назвал конструктивными. В частности, представители Китая подтвердили обещание увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции.

Ожидается, что переговоры по торговому соглашению США и КНР продолжатся в Вашингтоне в начале сентября.