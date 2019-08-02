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Дальнее зарубежье 02.08.2019 12:45

Россия, Иран, Турция подтверждают поддержку конституционному комитету по Сирии

Страны - гаранты Астанинского процесса по Сирии (Россия, Иран, Турция) удовлетворены прогрессом финализации договоренностей о проведении заседания конституционного комитета в Женеве.

"Страны-гаранты провели детальные консультации в трехстороннем формате, а также с представителями спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена касательно завершения формирования и запуска конституционного комитета в Женеве, в соответствии с договоренностями Конгресса по сирийскому национальному диалогу в Сочи", - говорится в итоговом заявлении стран- гарантов, которым располагает агентство "Интерфакс-Казахстан".

Стороны также выразили удовлетворение прогрессом по финализации состава и процедуры работы этого органа. "Стороны подтвердили свою готовность способствовать заседанию комитета как можно скорее", - отмечается в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, КОМИТЕТ, АСТАНА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]