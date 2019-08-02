Россия, Иран, Турция подтверждают поддержку конституционному комитету по Сирии

Страны - гаранты Астанинского процесса по Сирии (Россия, Иран, Турция) удовлетворены прогрессом финализации договоренностей о проведении заседания конституционного комитета в Женеве.

"Страны-гаранты провели детальные консультации в трехстороннем формате, а также с представителями спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена касательно завершения формирования и запуска конституционного комитета в Женеве, в соответствии с договоренностями Конгресса по сирийскому национальному диалогу в Сочи", - говорится в итоговом заявлении стран- гарантов, которым располагает агентство "Интерфакс-Казахстан".

Стороны также выразили удовлетворение прогрессом по финализации состава и процедуры работы этого органа. "Стороны подтвердили свою готовность способствовать заседанию комитета как можно скорее", - отмечается в документе.