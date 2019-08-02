Глава МИД Бельгии в связи с прекращением ДРСМД призывает Россию и США вести конструктивный диалог

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс выразил в пятницу сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило в коммюнике МИД страны.

"Я сожалею о прекращении действия договора РСМД, который служил нашей безопасности более 30 лет. Бельгия подтверждает свою приверженность контролю над ядерными вооружениями и разоружению и призывает США и Россию вести конструктивный диалог и договариваться о стабилизационных мерах", - заявил Рейндерс.

МИД Бельгии отмечает, что подписание ДРСМД в 1987 году было "знаменательным этапом в ядерном разоружении".

"В течение более тридцати лет договор способствовал евроатлантической безопасности контролируемым уничтожением около 3 тыс. обычных и ядерных ракет", - сказано в сообщении бельгийского дипломатического ведомства.

"К сожалению, Россия не ответила на неоднократные международные призывы возобновить выполнение своих обязательств, вытекающих из договора. Это привело сегодня к расторжению договора", - говорится в документе.

Бельгия как член НАТО подчеркивает важность контроля над ядерным оружием и ядерного разоружения, главных составляющих международной безопасности.

"Новая гонка вооружений не послужит ничьим интересам. Для министра Рейндерса отныне важно, чтобы Соединенные Штаты и Россия вели конструктивный диалог и договорились о мерах стабилизации. Дидье Рейндерс призывает обе страны предпринять инициативы, ведущие к сокращению их ядерных арсеналов по всем видам систем вооружений", - заявляют в Брюсселе.

"Что касается развернутого стратегического ядерного оружия, важно, чтобы договор СНВ-III был продлен за пределы его нынешней даты истечения в 2021 году. Соединенные Штаты и Россия должны вести активный диалог по этой теме", - подчеркивают в бельгийском МИД.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: он запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

США 2 февраля объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

Администрация США считает, что российская ракета 9М729 по своим параметрам нарушает договор. В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать эту ракету. Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

В ответ на решение США 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет. Одновременно он объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения. А 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД, он вступил в силу в тот же день.