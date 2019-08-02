Госнефтефонд Азербайджана около 55% средств инвестпортфеля разместил в долларах США

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) основную часть активов, по-прежнему, предпочитает размещать в долларах США, отмечается в данных фонда.

«По состоянию на конец июня 2019 года активы ГНФАР составили $42 млрд 463,7 млн, из которых сумма эквивалентная $0,3 млн в азербайджанских манатах, остальное - в других валютах»- отмечается в данных.

Инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на конец июня 2019 года равен $42 млрд 463,45 млн.

При этом в структуре инвестиционного портфеля 54,6% размещено в долларах США (по итогам 2018 года – 54,3%), 34,1% - евро (на конец 2018 года – 34,4%), 4,6% - фунтах стерлингов (на конец 2018 года – 4,6%), 0,6% - австралийских долларах (на конец 2018г – 0,6%), 0,7% - турецких лирах (на конец 2018г – 0,8%), 0,7% - российских рублях (на конец 2018 года – 0,7%), 0,4% - южнокорейских вонах (на конец 2018 года – 0,5%), 1,2% - китайских юанях (на конец 2018 года – 1,3%), 1,6% - японских йенах (на конец 2018 года – 1,5%), 1,5% - прочих валютах (на конец 2018 года – 1,3%).

По данным фонда, 37,48% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено в странах Европы (на конец 2018г – 37,05%), 19,93% – в Северной Америке (на конец 2018г – 23,1%), 32,97% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (на конец 2018г – 28,71%), остальное – в других регионах.

Согласно данным, 71,1% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигациях и инструментах денежного рынка, 13,3% - акциях, 5,3% - недвижимости, а также на долю инвестиций в золоте приходится 10,3%, что эквивалентно 95,47 тоннам.

«В январе-июне 2019 года положительная доходность была зафиксирована по всем компонентам инвестиционного портфеля ГНФАР, но наиболее высокий показатель доходности имела место по подпортфелю акций - 13,1%», -отмечается в информации.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова