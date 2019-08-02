Банки-агенты АИКГФ в январе-июне сократили выдачу ипотечных кредитов на 14%

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-июне 2019 года выдали ипотечных кредитов на сумму 100,7 млн манатов, что на 14,2% меньше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в июне 2019 года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 6,9 млн манатов.
По данным ЦБА, АИКГФ в январе-июне 2019 года рефинансировал кредитов на сумму 135,6 млн манатов (рост на 25,2% по сравнению с январем-июнем 2018 года - ИФ).
Фонд в июне 2019 года не получал средств из госбюджета для финансирования социальной ипотеки.
Кроме того, АИКГФ в отчетный период привлек 40 млн манатов от размещения облигаций.
В 2018 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 272,5 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
Б.Рустамбеков
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