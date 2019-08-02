Пентагон готовится испытать новую ракету в рамках противодействия России в Европе - ТВ

Минобороны США в ближайшие недели намерен провести испытание новой крылатой ракеты с неядерной боевой частью, запускаемой с подвижной платформы и созданной в рамках противодействия России в Европе, сообщил в пятницу американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.

"(Испытание - ИФ) ожидается в следующие несколько недель, и оно по существу станет ответом администрации (президента США Дональда - ИФ) Трампа на многолетнее несоблюдение Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сказал сотрудник администрации", - сообщает телеканал.

В то же время источник пояснил, что работа Пентагона над мобильной ракетной установкой находится на ранних этапах, и подчеркнул, что из-за ДРСМД официальной программы по разработке подобных вооружений у США пока нет.

Однако планируемое ракетное испытание может привести к появлению такой программы, отметил источник CNN. Однако по его словам, возникают трудности с получением финансирования на развитие этих вооружений из-за оппозиции со стороны некоторых конгрессменов-демократов.

Также представитель Пентагон сообщил, что США еще предстоит официально обсудить варианты с местом развертывания новых ракет и принять решение. При этом, указал он, их планируется развертывать на "выгодных с военной точки зрения позициях, откуда они смогли бы преодолеть российские линии обороны и достигать портов страны, военных баз и критически важной инфраструктуры".

Однако, подчеркивает CNN, несколько стран НАТО, включая Польшу, ранее дали ясно понять, что любое развертывание ракет в Европе потребует единодушного согласия всех членов НАТО.

CNN напоминает, что проект американского бюджета на 2020 год включает в себя запрос на $96 млн на разработку новых ракет, дальность действия которых, однако, подпадает под ограничения ДРСМД. А в марте в Пентагоне заявили о готовности в ближайшие 18 месяцев начать развертывание новой наземной ракеты.

Вашингтон в пятницу выходит из ДРСМД.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения. В декабре 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор.

Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

1 февраля в Вашингтоне объявили о приостановке со своей стороны участия в ДРСМД. Тогда администрация США заявила, что через шесть месяцев - 2 августа - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Он положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.