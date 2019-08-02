Действие ДРСМД прекращено 2 августа по инициативе США - МИД РФ

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в пятницу прекращено по инициативе американской стороны, говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел РФ.

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил "Интерфаксу", что никаких дополнительных процедур для прекращения действия ДРСМД не требуется, 2 августа он просто "уйдет в историю".

Рябков подчеркнул, что 2 августа действие Договора просто прекращается.

"Нет, мы никуда не выходим ниоткуда. Президент подписал 3 июля закон о приостановке нами выполнения Договора, выполнив то, что было объявлено ранее о зеркальном характере наших мер. После того, как одна сторона выходит из Договора, он прекращает свое действие автоматически, никаких дальнейших шагов с нашей стороны не требуется", - пояснил замминистра.

По его словам, даже Госдепартамент признал, что именно США выходят из ДРСМД.

"И всем очевидно, даже самому Госдепартаменту, который продолжает заниматься дезинформацией, пропагандой и мифотворчеством, публикуя обновленные справки на эту тему и занимаясь подтасовками, передергиваниями, даже в этом состоянии своем Государственный департамент США все же сумел признать, что это именно США выходят из Договора", - отметил Рябков.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Через 30 лет после вступления договора в силу - 20 октября 2018 года - президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает его положения. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны по своей ракете, выдвинув встречные претензии к США.

Администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

В среду, 31 июля, советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон подтвердил, что США планируют выйти из ДРСМД 2 августа. "Эта пятница (2 августа - ИФ) ознаменует официальный конец ДРСМД, когда США выйдут из него", - заявил Болтон.