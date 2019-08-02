Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0264 GBR   2.0584 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Регион 02.08.2019 13:46

Россия, Иран и Турция продолжат сотрудничество в борьбе с террористическими группировками в Идлибе - заявление

Страны-гаранты режима перемирия в Сирии (Иран, Россия, Турция) обеспокоены ростом террористических организаций в Идлибе и готовы к дальнейшему сотрудничеству для их ликвидации, говорится в совместном заявлении по итогам 13-го раунда переговоров в "астанинском формате" в Нур-Султане.

"РФ, Турция, Иран подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость установления спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех соглашений по Идлибу. Высказали серьезную обеспокоенность в связи с увеличением присутствия террористической организации "Хейат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ) в зоне и подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), "Джабхат ан Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с Аль-Каидой или ИГИЛ, и прочих террористических групп", - отмечается в совместном заявлении, текст которого имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Казахстан".

Страны-гаранты также согласились "предпринять конкретные меры на основе предыдущих договоренностей по обеспечению защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и безопасности военнослужащих стран-гарантов, находящихся внутри и снаружи Идлибской зоны деэскалации".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, АНТИТЕРРОР


Похожие новости


Казахстан вывез из Сирии 47 соотечественников, находившихся в заложниках у террористов - Назарбаев Кризис в Сирии можно урегулировать только политико-дипломатическими мерами - СМИД ОДКБ Путин и Назарбаев осуждают удары США по Сирии Необходимо предпринимать новые шаги по урегулированию конфликта в Сирии - МИД Казахстана МИД Казахстана ожидает официального подтверждения даты встречи глав МИД по Сирии от участников Сотрудничество Казахстана и РФ по Сирии принесет весомые плоды, надеется Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]