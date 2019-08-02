Россия, Иран и Турция продолжат сотрудничество в борьбе с террористическими группировками в Идлибе - заявление

Страны-гаранты режима перемирия в Сирии (Иран, Россия, Турция) обеспокоены ростом террористических организаций в Идлибе и готовы к дальнейшему сотрудничеству для их ликвидации, говорится в совместном заявлении по итогам 13-го раунда переговоров в "астанинском формате" в Нур-Султане.
"РФ, Турция, Иран подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость установления спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех соглашений по Идлибу. Высказали серьезную обеспокоенность в связи с увеличением присутствия террористической организации "Хейат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ) в зоне и подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), "Джабхат ан Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с Аль-Каидой или ИГИЛ, и прочих террористических групп", - отмечается в совместном заявлении, текст которого имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Казахстан".
Страны-гаранты также согласились "предпринять конкретные меры на основе предыдущих договоренностей по обеспечению защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и безопасности военнослужащих стран-гарантов, находящихся внутри и снаружи Идлибской зоны деэскалации".
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