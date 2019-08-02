Министры финансов ЕС выбирают кандидата на пост главы МВФ

Министры финансов Европейского союза в пятницу выбирают кандидата на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), который сменит в этой должности Кристин Лагард.
Министры 28 стран ЕС, которые на протяжении нескольких недель проводили переговоры, но так и не пришли к консенсусу, выбирают кандидата путем голосования по электронной почте, пишет Financial Times.
В списке кандидатов осталось четыре человека: министр экономики и бизнеса Испании Надя Кальвиньо, бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева и глава центрального банка Финляндии Олли Рен.
Французское министерство финансов, возглавлявшее переговоры о кандидатах от лица ЕС, объявило, что нынешний председатель Еврогруппы португалец Марио Сентено выбыл из гонки в преддверии голосования, пишет агентство Bloomberg.
Между тем Великобритания не выдвинула претендента, несмотря на то, что голосование было перенесено на пятницу, чтобы дать Лондону дополнительное время в свете недавних изменений в составе правительства.
МВФ дал странам срок для выдвижения своих кандидатов до начала сентября. Исполнительный совет фонда планирует завершить процесс поиска кандидатов на пост главы МВФ до 4 октября 2019 года.
Ранее в этом месяце МВФ принял отставку с 12 сентября 2019 года Кристин Лагард, сложившей с себя полномочия главы фонда после ее выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Исполняющим обязанности директора фонда в переходный период останется Дэвид Липтон.
Министр обороны Азербайджана отбыл в Москву на открытие Армейских международных игр - 2019
Алиев принял верительные грамоты новых послов Омана и Лаоса
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Минэнерго РФ к октябрю рассчитывает получить прогнозы выбросов парниковых газов в ТЭК до 2030г
В ДТП с участием автобуса в Баку погиб один и ранено два человека
Власти США оштрафовали пятерых россиян за сделки с акциями на украденной украинцами информации
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Премьер Грузии объяснил решение просубсидировать транзитные рейсы из России заботой о соотечественниках
Германия после прекращения ДРСМД не будет участвовать в гонке вооружений в случае ее начала - МИД ФРГ
Глава иранского МИД после выхода США из ДРСМД призвал Вашингтон прекратить самоизоляцию
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору