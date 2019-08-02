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Происшествия 02.08.2019 13:10

В ДТП с участием автобуса в Баку погиб один и ранено два человека

Столкновение легкового автомобиля и маршрутного автобуса №49 в Баку привело к гибели одного человека.

В результате столкновения в пятницу маршрутного автобуса №49 и легкого автомобиля в Сабунчинском районе Баку один человек погиб и двое получили ранения. Раненые доставлены в городскую больницу №3.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве здравоохранения, состояние раненых оценивается как средней тяжести.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АВТОБУС, АВАРИЯ, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]