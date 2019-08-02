В ДТП с участием автобуса в Баку погиб один и ранено два человека

Столкновение легкового автомобиля и маршрутного автобуса №49 в Баку привело к гибели одного человека.

В результате столкновения в пятницу маршрутного автобуса №49 и легкого автомобиля в Сабунчинском районе Баку один человек погиб и двое получили ранения. Раненые доставлены в городскую больницу №3.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве здравоохранения, состояние раненых оценивается как средней тяжести.

Б.Рустамбеков