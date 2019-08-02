Спрос на манатные облигации ЧБТР в 8 раз превысил предложение

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) 1 августа провел размещение на Бакинской фондовой бирже (БФБ) облигаций на сумму 10 млн манатов ($5,88 млн по текущему курсу).

«Аукцион по размещению облигаций ЧБТР состоялся 1 августа. В обращение выпущено 10 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на бирже.

При этом, были поданы 63 заявки со стороны инвесторов на общую сумму 81 млн манатов. «Спрос на облигации в 8 раз превысил предложение», -отмечается в сообщении.

По решению эмитента, цена отсечения за 1 облигацию составляет 1036,9251 манат, средневзвешенная цена – 1038,5984 маната. Эмиссия была реализована полностью. Однако, биржа не уточняет число покупателей облигаций.

Срок обращения облигаций составит 730 дней. Доходность по ним составит 9,25% годовых, выплаты процентов держателям будут осуществляться раз в квартал. Дата погашения облигаций – 31 июля 2021 года.

Андеррайтером размещения выступает ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital».

Как сообщалось ранее, ЧБТР планирует в Азербайджане в течение одного года эмиссию манатных облигаций на общую сумму 50 млн манатов ($29,4 млн по текущему курсу). Первый транш составит 10 млн манатов.

Это первый случай выпуска международным финансовым институтом в Азербайджане ценных бумаг в манатах.

Цель размещения привлечь средства для дальнейшего кредитования малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

ЧБТР основан в январе 1997 года для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна и укрепления регионального сотрудничества. Его учредителями и акционерами являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Доля Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 5%. Текущий портфель банка по проектам в Азербайджане на конец 2018 года оценивается в 53,867 млн евро.

Н.Аббасова