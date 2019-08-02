У России есть ответ на выход США из ДРСМД - Шаманов

У России готовы ответные шаги на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"Пускай выходят. У нас есть чем ответить", - сказал Шаманов, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео об официальном выходе американской стороны из договора.
"Президент Путин издавая указ, четко определил, что мы приостановили действие договора, но если со стороны американцев будет добрая воля вернуться к его реализации, мы готовы", - добавил он.
Ранее в МИД РФ сообщили, что действие ДРСМД в пятницу прекращено по инициативе американской стороны.
"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел РФ.
20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения. В декабре 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушала договор.
Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.
Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.
1 февраля в Вашингтоне объявили о приостановке со своей стороны участия в ДРСМД. Тогда администрация США заявила, что через шесть месяцев - 2 августа - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.
3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.
Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Он положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
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