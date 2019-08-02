Trident Acquisitions Corp (США) в случае объявления кабинетом министров Украины нового конкура на разработку углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря оспорит это решение в суде, заявил CEO и один из акционеров компании Илья Пономарев.
"Я же, напротив, несу ответственность за те деньги, которые потеряет Trident в случае отмены конкурса (подъем денег на него не был бесплатным, разумеется), и буду обязан судиться, отстаивая нашу правоту. Весьма очевидно, что пока суды не закончатся, на новые конкурсы иностранные игроки не придут, и разработка этого важного для страны ресурса отодвинется на два-три года", - написал он в "Фейсбук".
По словам Пономарева, если украинские власти жаждут иметь в этом СРП крупную международную компанию, то Trident готова обсудить способ привлечения ее к разработке участка.
"Мы хотим попробовать еще раз и предложить правительству Украины компромисс: оно признает результаты состоявшегося конкурса, а Trident обязуется за то время, которое будут идти переговоры о финальном контракте (пока мы выиграли только право его заключения, которое должно произойти в течение года с момента утверждения результата конкурса кабмином), найдем способ привлечь к его разработке крупную международную компанию по тому механизму, который устроит правительство. Все наши инвестиционные обязательства в этом случае сохранятся, разработка участка произойдет в срок, все пожелания руководства страны будут выполнены", - написал он.
Пономарев вновь выразил сомнение, что крупные международные нефтегазовые компании примут участие в конкурсе, поскольку имеют интересы в РФ.
"ExxonMobil только что ушел с румынского шельфа, списав 1 млрд убытков (валюта не указана - ИФ), а до того (выиграв предыдущий конкурс) отказался заключать СРП на этот самый украинский участок Черного моря. Shell списала более $100 млн убытков на Юзовском месторождении и ушла из страны. Аналогичная судьба постигла Chevron. У всех у них интересы в России, которая будет ставить вопрос ребром - "мы или они", так почему же они выберут не очень жирного журавля в небе на Украине и потеряют живой бизнес в РФ?" - добавил CEO Trident.
Как сообщалось, кабинет министров 12 апреля 2019 года объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия соглашения - 50 лет.
Согласно условиям конкурса, срок подачи заявок на участие в нем составлял 60 дней, что на 30 дней меньше срока, отпущенного для подачи заявок на конкурс по девяти участкам на суше. Заявки на участие подали четыре компании: Trident Acquisitions Corp и Frontera Resources Corporation (ей принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин" по СРП), подконтрольное Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) Caspian Drilling International Ltd. и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний на Украине "Укрнафтобуриння".
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 27 июля сообщил о намерении предложить кабинету министров Украины рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка на шельфе Черного моря. Его инициативу поддержал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Trident была учреждена в марте 2016 года как специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). В середине 2018 года провела IPO на фондовой площадке NASDAQ, по итогам которого сообщила о привлечении $201,25 млн. Планировалось, что эти средства будут направлены на инвестиции в поглощение энергоактивов в Восточной Европе с фокусом на Украину.
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