НАТО не хочет спешить с ответными мерами в связи с прекращением действия ДРСМД - Столтенберг

НАТО не собирается предпринимать поспешных действий после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы согласились на пакет мер, который гарантирует: оборона и силы сдерживания НАТО останутся надежными и эффективными. Но мы не будем спешить с выполнением этих мер или предпринять каких-либо опрометчивых действий. Мы аккуратно будем изучать варианты", - сказал он на пресс-конференции.

Затем, среди ответных мер, Столтенберг упомянул проведение учений альянса, сотрудничество в сфере разведки, укрепление зенитной и противоракетной обороны НАТО, работа над конвенциональным потенциалом альянса.

"Мы также удостоверимся, что наше ядерное сдерживание останется безопасным, надежным и эффективным", - отметил он.

Он уточнил, что некоторые эти меры могут быть воплощены в жизнь быстро, а другие потребуют времени. Столтенберг подчеркнул, что все подобные действия будут носить сбалансированный и оборонительный характер.

"Мы не хотим новой гонки вооружений и мы не планируем размещать в Европе новых ядерных ракет наземного базирования", - сказал он.

"НАТО продолжает стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда российские действия делают это возможным", - добавил он.

Ранее в пятницу МИД РФ и госдеп США заявили об официальном прекращении действия ДРСМД.

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел РФ.

"2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Исключительно Россия несет ответственность за это", - написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения. В декабре 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушала договор.

Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

1 февраля в Вашингтоне объявили о приостановке со своей стороны участия в ДРСМД. Тогда администрация США заявила, что через шесть месяцев - 2 августа - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Он положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.