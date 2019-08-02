Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0264 GBR   2.0584 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.08.2019 16:13

У НАТО нет планов включения турецких С-400 в ПВО альянса - Столтенберг

НАТО не намерена включать закупленные Турцией российские зенитные ракетные системы С-400 в оборонные системы альянса, сообщил в пятницу на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"У нас нет планов интегрировать С-400 в систему НАТО", - сказал он.

Грузовые самолеты с компонентами российских С-400 начали прибывать в Турцию 12 июля. Турецкий министр обороны Хулуси Акар в тот день заявил, что одновременно с поставками С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

Ранее в июле турецкие военные сообщили, что завершен первый этап поставок из РФ С-400. Также власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ТУРЦИЯ, С/400, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Поставки С-400 - это проблема взаимоотношений Турции и США, но не Турции и НАТО - Чавушоглу Лишение Турции F-35 ослабит НАТО на южном направлении - глава минобороны Турции Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался - Столтенберг Приобретение Анкарой С-400 не представляет угрозы для НАТО - глава МИД Турции Столтенберг надеется на решение по С-400, при котором Турция избежит санкций США НАТО позитивно отнеслась к предложению Турции о рабочей группе по С-400, от США реакции пока нет - Чавушоглу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]