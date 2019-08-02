У НАТО нет планов включения турецких С-400 в ПВО альянса - Столтенберг

НАТО не намерена включать закупленные Турцией российские зенитные ракетные системы С-400 в оборонные системы альянса, сообщил в пятницу на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"У нас нет планов интегрировать С-400 в систему НАТО", - сказал он.

Грузовые самолеты с компонентами российских С-400 начали прибывать в Турцию 12 июля. Турецкий министр обороны Хулуси Акар в тот день заявил, что одновременно с поставками С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

Ранее в июле турецкие военные сообщили, что завершен первый этап поставок из РФ С-400. Также власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.