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Дальнее зарубежье 02.08.2019 16:27

В НАТО будут стремиться избежать гонки вооружений после прекращения действия ДРСМД - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что альянс намерен противодействовать гонке вооружений после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"НАТО поддерживает усилия по новым инициативам в области контроля над вооружениями, включая участие таких стран, как Китай", - сказал Столтенберг, выступая на пресс-конференции.

При этом генсек отметил, что НАТО "поддерживает все усилия по нераспространению ядерного оружия и ядерных ракет", говоря о развитии КНР своего ракетного потенциала.

"Договор (ДРСМД - ИФ) был очень важен для нашей безопасности", - добавил Столтенберг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, ВООРУЖЕНИЕ, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]