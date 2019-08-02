В НАТО будут стремиться избежать гонки вооружений после прекращения действия ДРСМД - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что альянс намерен противодействовать гонке вооружений после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"НАТО поддерживает усилия по новым инициативам в области контроля над вооружениями, включая участие таких стран, как Китай", - сказал Столтенберг, выступая на пресс-конференции.
При этом генсек отметил, что НАТО "поддерживает все усилия по нераспространению ядерного оружия и ядерных ракет", говоря о развитии КНР своего ракетного потенциала.
"Договор (ДРСМД - ИФ) был очень важен для нашей безопасности", - добавил Столтенберг.
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