AccessBank объявляет тендер на ремонтно-строительные работы

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.
Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен на ремонтно-строительные работы.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected], либо по номеру (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 16 августа 2019 года.
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