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Финансы 02.08.2019 14:54

Банки и НБКО в Азербайджане в I полугодии увеличили потребкредитования на 9% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-июне 2019 года увеличился на 3,55% - до 13 млрд 482,6 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало июля составляет 1 млрд 486,5 млн манатов (спад с начала года на 5,3% - ИФ) или 11% всех кредитов.

На 1 июля 2019 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 181,8 млн манатов (рост на 4%) или 16,2% всех кредитов, частными банками - 10 млрд 964,2 млн манатов (рост на 4,1%) или 81,3% всех кредитов. Остальные 336,6 млн манатов (спад на 14,1%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на начало июля 2019 года на кредиты в национальной валюте приходится 8 млрд 718,1 млн манатов (рост на 8%), в иностранной валюте - 4 млрд 764,5 млн манатов (спад на 3,7%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец июня 2019 года составляет 35,33% (на конец 2018г - 38%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 30 июня 2019 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 303 млн манатов (17,1% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов - 445,1 млн манатов (3,3%), сельское хозяйство и переработку - 501,9 млн манатов (3,7%), строительство и недвижимость – 368,7 млн манатов (2,7%), промышленность и производственный сектор - 784 млн манатов (5,8%), транспорт и связь - 1 млрд 335,6 млн манатов (9,9%), на домохозяйства - 5 млрд 801,8 млн манатов (43%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в отчетный период вырос на 9%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПОРТФЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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