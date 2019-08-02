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ТЭК 02.08.2019 14:59

SOCAR сократила в январе-июле экспорт нефти по Баку-Новороссийск на 54,1%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-июле 2019 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 329,42 тыс. тонн нефти.

Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК").

"По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-июле 2019 года составил 329,42 тыс. тонн. При этом в июле прокачка нефти по этому маршруту составила 79,71 тыс. тонн», - отмечается в данных, имеющихся в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По информации "ЦДУ ТЭК", в январе-июле 2018 года транзит азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск составил 718,4 тыс. тонн. Таким образом, в январе-июле 2019 года экспорт азербайджанской нефти по «северному» трубопроводу сократился на 54,1%.

Ранее со ссылкой на вице-президента АК "Транснефть" Сергея Андронова сообщалось, что заявка от SOCAR на третий квартал на прокачку поступила в объеме 320 тыс. тонн. Годовой объем, ранее заявленный компанией на уровне 1,3 млн тонн, остался без изменений.

Как сообщалось, SOCAR с 3 июля возобновила экспорт по нефтепроводу Баку-Новороссийск после остановки в марте 2019 года в связи с плановыми ремонтными работами на трубопроводе.

По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", SOCAR в 2018 году экспортировала по нефтепроводу Баку–Новороссийск 1 млн 212,7 тыс. тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SOCAR, НОВОРОССИЙСК, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]