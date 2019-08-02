Анкара может решить вопрос по зоне безопасности в Сирии самостоятельно - МИД Турции

Турции придется создать безопасную зону на севере Сирии самостоятельно в том случае, если попытки прийти к согласию с США по этому вопросу окажутся безуспешными, передает в пятницу Анатолийское агентство новостей со ссылкой на МИД Турции.

"Мы не позволим затянуть этот процесс. Если наши ожидания не оправдаются, мы в полной мере способны принять любые меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности," - завил пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.

Он подчеркнул, что Турция хочет очистить эту зону от всех террористических элементов и создать "коридор безопасности".

Ранее Турция и США поднимали вопрос о создании зоны безопасности на севере Сирии, однако до сих пор не пришли к согласию.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.

В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны на постоянной основе присутствовать турецкие войска.