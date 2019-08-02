Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе после обвала накануне, Brent у $62,2 за баррель

Нефть эталонных марок восстанавливается в пятницу после резкого снижения накануне, вызванного планами США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров.
Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:14 мск подорожали на $1,73 (2,86%) - до $62,23 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,38 (2,56%) - до $55,33 за баррель.
В четверг Brent рухнула в цене почти на 7%, WTI - почти на 8% на заявлениях президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились.
Снижение обеих марок в четверг стало рекордным за четыре года.
В то же время президент заявил, что "США с нетерпением ждут продолжения позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению". "Мы чувствуем, что будущее для двух наших стран будет очень светлым", - отметил Трамп.
Ухудшение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира может негативно сказаться на мировой торговле и темпах роста глобального ВВП, что отразится на спросе на топливо, опасаются участники рынка.
"Опасения замедления роста спроса остаются важнейшим фактором для рынка, нивелируя эффект от нестабильности поставок", - говорит аналитик Julius Baer Карстен Менке.
С начала недели Brent снизилась в цене на 1,7%, WTI - на 1,5%.
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